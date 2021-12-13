اكثر من 130 مليون دينار شهريا.. وزير النفط يوجه بالتبرع لمستشفى السرطان بالبصرة

2021/12/13 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تبرعت وزارة النفط، اليوم الاثنين، باكثر من 130 مليون دينار شهريا لمستشفى الاورام السرطانية بالبصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اوعز بتخصيص (25) مليون دينار شهرياً لمستشفى الاورام السرطانية في البصرة".

وبين أن "ذلك حرصاً من وزارة النفط لدعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، وخصوصاً مستشفى الاورام السرطانية".

وقال اسماعيل، بحسب البيان، إن "شركة النفط الوطنية قد خصصت (75) الف دولار، دعماً مالياً شهرياً يهدف الى توفير الادوية والعلاجات والمستلزمات الطبية الضرورية".

وأكد: "استمرار الوزارة والشركات النفطية بتقديم الدعم اللازم، وفق الامكانيات المتاحة".

وأضاف البيان أن "وزارة النفط قد ساهمت وعلى امتدادالسنوات الماضية على دعم القطاع الصحي ومستشفى الاورام السرطانية، ومستشفى الاطفال".

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