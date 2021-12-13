النفط: مرحلتان لمشروع معمل غاز البصرة بطاقة 200 مليون متر مكعب

2021/12/13 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة النفط، اليوم الإثنين، تفاصيل مشروع معمل غاز البصرة، وفيما حددت نسبة إنجاز المشروع ومواعيد إنهاء العمل وإكمال مراحل الإنجاز، أكدت أنه سيعمل على مرحلتين لمعالجة 200 مليون متر مكعب في كل منهما.وقال مدير شركة غاز الجنوب، حمزة عبد الباقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع معمل غاز البصرة يتكون من مرحلتين كل مرحلة تعنى بمعالجة غاز خام بما يعادل 200 مليون قدم مكعب قياسي والهدف منه استثمار الغاز المحترق في حقل الرميلة الشمالي وحقل غرب القرنة كما يمكن استقبال الغاز من الحقول الاخرى".وأضاف عبدالباقي، أن "نسبة الانجاز لهذا المشروع وصلت حالياً الى 65% تقريباً للمرحلتين"، مؤكداً أن "الشركة جادة في العمل مع شركائها في ادارتي غاز البصرة والجنوب وفي شركة ميتسوبيشي، إضافة إلى تأكيد وزارة النفط انجاز هذا المشروع في موعده المحدد وحسب القرار الذي تم اتخاذه من قبل لجنة الادارة العليا في شركة غاز البصرة والذي ينص على أن يتم تدشين هذا المشروع بمرحلته الأولى في بداية عام 2023".ولفت إلى أن "المرحلة الثانية من المشروع سيتم تدشينها نهاية عام 2023 بداية عام 2024"، مشيراً إلى أن "هذه المواعيد مثبتة والشركة تعمل بجدية على انجاز المشروع بموعده خلافاً لبعض التصريحات التي تفيد بأن وزارة النفط غير جادة في انجاز المشاريع".ونوه إلى أن "استثمار انتاج الغاز الجاف يساهم في زيادة كميات الغاز المدفوعة لمحطات الكهرباء وايضا يساهم في زيادة كميات انتاج الغاز السائل والتي سنتمكن من خلالها من زيادة الطاقات التصديرية لمادة الغاز السائل كما سيساهم بشكل جاد في تحسين البيئة وتقليل الغاز المحترق".

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