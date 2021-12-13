اختفاء اربعة مواطنين بينهم ضابط في ظروف غامضة بديالى

2021/12/13 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة ديالى، الاثنين، اختفاء اربعة مواطنين، بينهم ضابط برتبة مقدم، خلال تواجدهم قرب بحيرة حمرين لغرض الصيد.

وافاد مصدر امني لـNRT عربية (13 كانون الأول 2021): إن "أربعة مواطنين، بينهم ضابط، اختفوا عندما كانوا في رحلة صيد قرب بحيرة حمري، وبالتحديد بالقرب من منطقة نارين".

واضاف، أن "واقعة الاختفاء يعتقد انها اختطاف، فيما تحقق القوات الامنية بالحادث لمعرفة الملابسات والبحث عن المختفين.

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