2021/12/13 | 20:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة لكل الشعب العراقي انتظروا ثورة الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 80BUNab5hyA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة لكل الشعب العراقي انتظروا ثورة الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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