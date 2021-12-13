شاهد بالفيديو.. مناشدة لكل الشعب العراقي انتظروا ثورة الدولار

2021/12/13 | 20:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 80BUNab5hyA

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