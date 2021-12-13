الصحة : وصول مضادات حيوية وفيروسية من انتاج مصانع ادوية وطنية

2021/12/13 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية

والمستلزمات الطبية عن وصول مضادات

حيوي وفايروسية من انتاج مصانع وطنيه

عراقية حيث وصلت مادة Amoxicillin 500mg من

انتاج شركة سامراء مضاد حيوي لعلاج

الالتهابات البكتي

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