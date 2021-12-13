“أوبك” متفائلة بشأن الطلب على النفط في 2022

2021/12/13 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفعت منظمة “أوبك”، اليوم الاثنين، من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022، لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، في تقرير […]

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