أوبك: انتعاش السوق المنتظر محاط بصعوبات قد تستمر بعضها العام المقبل

2021/12/13 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل مشدّدة على حالة عدم الاستقرار التي تولّدها جائحة كورونا في السوق.

وأشارت المنظمة في تقرير إلى أن انتعاش السوق المنتظر محاط بصعوبات، ربما قد يستمرّ بعضها العام المقبل، مبنية أن التوازن المُنتظر في السوق لا يزال منوطا بتطور جائحة كورونا التي تعد السبب الأساس في عدم الاستقرار، واشار إلى أن تأثير المتحور أوميكرون قد يكون معتدلًا وقصير المدى بحيث أن العالم أصبح أفضل تجهيزًا للتعامل مع الجائحة والصعوبات التي تسببها.

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