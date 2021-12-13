الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالحوار الاستراتيجي مع العراق

2021/12/13 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي، جو بايدن، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في الحوار الاستراتيجي في العراق.

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