“أوميكرون” يجتاح جوار العراق.. الصحة تعلن الاستعداد لمواجهته

2021/12/13 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل العراق أي إصابة بـ”أوميكرون” النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، فيما لفتت إلى جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذا المتحور وغيره من المتحورات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث صحفي، إن “السلطات الصحية في العراق توقعت ظهور سلالات جديدة من كورونا، واستعدت لهذا الاحتمال”.

وفيما توقع البدر، “وصول أوميكرون إلى العراق”، أكد أن “الكوادر والمؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذا المتحور”.

وبين، أن “مختبراتنا الوطنية قادرة على تشخيص هذه السلالة وغيرها من السلالات التي قد تظهر مستقبلاً”، مشيراً إلى “الاستعداد التام لمواجهة أوميكرون من ناحية القدرات التشخيصية والعلاجية”.

وكانت دول مجاورة للعراق، كالسعودية والأردن والكويت وتركيا، قد أعلنت تسجيل إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

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