وزير الإعمار السابق يحذر من تآكل جسور بغداد

2021/12/13 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الإسكان السابق بنكين ريكاني تحذيراً إلى الجهات المعنية بشأن سلامة الجسور في بغداد.

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وقال ريكاني في حوار مع الزميل أحمد الطيب، إنه "وجه إبان توليه الوزارة بإعداد تقارير كاملة حول الجسور، وإظهار تواريخ آخر عملية صيانة تحتية للجسور، وتبيّن أن أياً من عمليات الصيانة تلك لم تُجرى منذ وقت طويل".

وتابع "أجريت كشفاً كاملاً حول الأمر، وتبيّن أن العملية في كل العراق تكلف نحو 11 مليون دولار، لكن تمت عرقلة القضية في حينها".

وختم "أدعو جميع الجهات المعنية إلى مراجعة هذا التحذير، لأن تلك المشاكل، وإن لم تكن تشكل تشكل تهديداً آنياً لكن التآكل سيتسبب برفع كلفة الإصلاح لاحقاً، ومن الأفضل أن تتم معالجة هذا الأمر بأسرع وقت".

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