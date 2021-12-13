اختفاء اربعة أشخاص بينهم ضابط اثناء رحلة صيد في ديالى

2021/12/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا /أعلن مصدر امني عن أختفاء اربعة أشخاص بينهم ضابط أثناء رحلة صيد شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن اربعة أشخاص بينهم ضابط برتبة مقدم في مديرية جوازات الاعظمية وآخر منتسب في الحشد الشعبي اختفوا أثناء رحلة صيد قرب جسر نارين بضواحي حمرين شمال شرق بعقوبة .ورجح المصدر ان يكونوا قد اختطفوا من قبل تنظيم داعش ./ أنتهى

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