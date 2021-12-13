صلاح ينافس 5 لاعبين على جائزة افضل لاعب للعام الحالي

2021/12/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سيتنافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 في جوائز غلوب سوكر.وتم تقليص القائمة إلى 6 لاعبين فقط هم: صلاح ورونالدو وميسي وكيليان مبابي وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي، بعد أن كانت القائمة الأولية تضم 21 لاعبًا.ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية يوم 27 من الشهر الحالي خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام في دبي.وجاءت قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم كالتالي: جينيفر هيرموسو (برشلونة) وأليكسيا بوتيلاس (برشلونة) وأليكس مورغان (أورلاندو برايد) وسام كير (تشيلسي) وليكي مارتينز (برشلونة) ولوسي برونز (مانشستر سيتي) بجائزة أفضل لاعبة في العام.والمرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم:1.تيبو كورتوا (ريال مدريد- بلجيكا).2.مانويل نوير (بايرن ميونخ- ألمانيا).3.جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – إيطاليا).4.إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال).5.إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا – الأرجنتين).والمرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم:1.ديديه ديشان (منتخب فرنسا).2.هانز فليك (منتخب ألمانيا).3.بيب غوارديولا (مانشستر سيتي).4.روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا).5.ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).6.توماس توخيل (تشيلسي).والمرشحون لجائزة أفضل فريق وطني لهذا العام:1.الأرجنتين.2.البرازيل.3.فرنسا.4.إيطاليا.5.المغرب./انتهى3

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