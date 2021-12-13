ديالى تكشف تفاصيل فقدان أثر 4 أشخاص في بحيرة حمرين..بعضهم ضيوف من بغداد

2021/12/13 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، تفاصيل فقدان اثر 4 اشخاص في بحيرة حمرين.

وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرقي بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "عائلة من بغداد جاءت في زيارة لاقربائهم في احدى القرى القريبة من بحيرة حمرين شرقي السعدية بينهم ضابط"، لافتا الى ان اثنين من الضيوف ذهبا برفقة اثنين من اقربائهما من القرية في رحلة صيد في البحيرة في الصباح".

واضاف الزركوشي،ان "4 فقد اثرهم منذ ساعات ولم يعرف هل انقلب بهما الزورق او خطفوا من قبل الجماعات المتطرفة"، مؤكدا بان "الاجهزة الامنية تجري حاليا تحقيقات مكثفة من اجل الاستدلال على موقعهم".

هذا وأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن أربعة أشخاص بينهم ضابط فقدوا قرب بحيرة حمرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "أربعة أشخاص فقدوا خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين".

وأضاف ان "الأشخاص المفقودين مقدم في جوازات الأعظمية وموظف في مصرف بغداد ومنتسب في الحشد الشعبي ومواطن من محافظ ديالى"، موضحا ان "من المرجح اختطافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

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