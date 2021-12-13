خلال رحلة صيد بري.. اختفاء 4 أشخاص بينهم ضابط برتبة مقدم

2021/12/13 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالىأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن أربعة أشخاص بينهم ضابط فقدوا قرب بحيرة حمرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "أربعة أشخاص فقدوا خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين".

وأضاف ان "الأشخاص المفقودين مقدم في جوازات الأعظمية وموظف في مصرف بغداد ومنتسب في الحشد الشعبي ومواطن من محافظ ديالى"، موضحا ان "من المرجح اختطافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

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