بالوثيقة.. جهة مسلحة تمنع إزالة التجاوزات في محافظة ديالى

2021/12/13 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

منعت جهة مسلحة، اليوم الاثنين، اللجان الخاصة بإزالة التجاوزات في ديالى.

وقالت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "جهة مسلحة منعت لجنة إزالة التجاوزات في حي التحرير -مجمع التحرير للتسوق في محافظة ديالى"، موضحة ان "اللجنة طالبت تحديد موعد لإزالة التجاوز بالتنسيق مع القوات الأمنية".

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