2021/12/13 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط شاحنتين محملتين بمادة “السيراميك” في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيأة في بيان، انه “تواصل أداء واجباتها وبمستوى عالي الدقة في متابعة عمل الدوائر والإشراف على تخريج البضائع المنجزة معاملاتها، حيث تمكن كوادر منفذ زرباطية الحدودي من ضبط شاحنتين خارج الحرم الكمركي محملة بمادة (السيراميك) بوزن (106) طن مخالفة […]

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