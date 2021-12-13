وزير الخارجية يبحث مع بلاسخارت التنسيق بملف حقوق الإنسان

2021/12/13 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جنين بلاسخارت، اليوم الاثنين، التنسيق في ملف حقوق الإنسان.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، اليوم الاثنين الموافق 13/ 12/ 2021، مع جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ودانييلا بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي".وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك وجُهُود الحكومة العراقيَّة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وأهمية التعاون والتنسيق الثنائيّ ضمن هذا الاطار". وأكّد الوزير، خلال اللقاء، "أهمية تبادل المعلومات وادامة التواصل واللقاءات مع الجهات المعنية الرسمية والمكتب الأممي وحرص العراق على احترام حقوق الإنسان ومتابعة هذا الملف الحساس والمهم وتدعيم العلاقة مع المنظمة الأممية والجهات العراقيَّة الرسميّة".من جانبها، أعربت بلاسخارت عن شكرها للجهات الرسميّة التي تبدي تعاونا مع مكتب يونامي"، مُؤكّدة أهمية استمرار التنسيق بما يساهم بتعزيز ملف حقوق الإنسان في العراق".

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