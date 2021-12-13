النقل تستقبل سفينتين وناقلة نفط في مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي

2021/12/13 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، سفينتين وناقلة نفط رست عند ارصفة ميناء ام قصر الشمالي والجنوبي .وقال مدير عام الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان […]

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