بغداد: حادث تصادم بين قطار وسيارة في اليرموك (صور)

2021/12/13 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم، مساء اليوم الاثنين، قطار بعجلة مدنية، في منطقة اليرموك ببغداد.

وافاد مراسلنا، (13 كانون الاول 2021)، بان "قطارا كان يسير على سكته وعند وصوله منطقة اليرموك ببغداد اصطدم بعجلة مدنية لم تتمكن من الخلاص من مسار القطار".

واضاف، أن "القطار كان قد نبه العجلات القريبة بواسطة الة التنبيه الا ان العجلة لم تتمكن من مفارقة السكة ما ادى الى اصطدام القطار بها".

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