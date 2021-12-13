فرقة العباس القتالية تشرح حقيقة محاولة

2021/12/13 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت قيادة فرقة العباس القتالية، ما

جرى بين عناصرها من ملابسات وصفتها

بالفوضوية واللاقانونية بدفع من جهات

خارج الفرقة دون ذكر اسمائها

يذكر ان عدد من عناصر فرقة العباس

أعلنوا عزمهم على الانشقاق، بداعي

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