2021/12/13 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OMc2b5Zmg6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ: الحكومة المقبلة ستكون توافقية بامتياز) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ: الحكومة المقبلة ستكون توافقية بامتياز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).