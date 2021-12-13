2021/12/13 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3jqCaSth68w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير القانوني طارق حرب ضيف حصاد الرشيد حول قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة بشأن طعون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير القانوني طارق حرب ضيف حصاد الرشيد حول قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة بشأن طعون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).