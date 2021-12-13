التعليم تعلن نتائج قبول الاوائل من خريجي الإعدادية المهنية

2021/12/13 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن نتائج قبول الاوائل من خريجي الإعدادية المهنية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2022/2021”.

وأضافت “تضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (842) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة او القريبة لاختصاصهم الدقيق فيما سيتم لاحقا فتح بوابة التقديم للقناة اعلاه لغرض القبول في المقاعد الشاغرة”.

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