2021/12/13 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم غد الثلاثاء، موعداً لبدء التقديم على اعتراضات القبول المركزي، وفيما أكدت أنها تشمل 3 فئات، كشفت عن زيادة عدد مقاعد الكليات الطبية إلى 5 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحدد الفئات المشمولة بالتقديم على اعتراضات القبول المركزي المركز الخبري الوطني.

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