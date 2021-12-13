وزير الخارجية وبلاسخارت يبحثان التنسيق بملف حقوق الإنسان

2021/12/13 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جنين بلاسخارت، اليوم الاثنين، التنسيق في ملف حقوق الإنسان.وذكرت وزارة الخارجية، في […]

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