التعليم العالي تحدد موعد التقديم على اعتراضات القبول المركزي

2021/12/13 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم غد الثلاثاء، موعداً لبدء التقديم على اعتراضات القبول المركزي، وفيما أكدت أنها تشمل 3 فئات، كشفت عن زيادة عدد مقاعد الكليات الطبية إلى 5 آلاف.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال إيهاب ناجي عباس مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي، للقناة الرسمية، وتابعه "ناس" (13 كانون الاول 2021)، إن "الوزارة تولي موضوع القبول المركزي اهتماماً كبيراً، ونتعامل معه إلكترونياً بشكل كامل يمنع التدخلات والاستثناءات والأخطاء، ومن معدله لا يسمح بدخول كلية ما لا يمكن قبوله فيها".

وأضاف، أن "عدد الطلبة المقبولين بلغ 154650 وجميع أسمائهم نشرت على الموقع الرسمي بالكليات والمعاهد التي قبلوا فيها لضمان الشفافية".

وأشار إلى أن "موضوع القبول المركزي يتوقف على 3 أساسيات هي المعدل والتنافس وعدد المقاعد المحدد، ويوم غد سيتم فتح باب الاعتراضات على القبولات المركزية وتشمل 3 فئات هي الطلبة الذين لم يقدموا على القبول المركزي ومن قدموا ولم يظهر لديهم قبول وثالثاً الطلبة الذين لديهم معدلات 75 فأعلى وظهر لهم قبول في المعاهد ولهم الخيار بالتقديم على 10 خيارات بعد الاطلاع على المعدلات المطلوبة".

ولفت إلى أن "القبول في الكليات الطبية هذا العام سمح بتواجد 5 آلاف مقعد في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وأن وزارة التعليم العالي عندما وجدت أعداد الطلبة الحاصلين على معدلات عالية كبيرة زادت عدد المقاعد".

وأشار إلى أن "هناك حاجة للمزيد من الخريجين من كلية الطب في المستشفيات، وطب الأسنان والصيدلة فيها نظر حالياً".

وتابع: "المقبولون ضمن القبول المركزي سيبدأ دوامهم الرسمي في 19-12 الجاري، ومع هذه الانطلاقة بالإمكان توفير 15 أسبوعاً للفصل الدراسي الأول ومثلها للفصل الدراسي الثاني وهي محسوبة ضمن النظام الدراسي".

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