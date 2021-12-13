الداخلية تنفي إحالة الضباط برتبة عقيد للتقاعد

2021/12/13 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية إحالة الضباط برتبة عقيد للتقاعد.وذكر في بيان: تداولت بعض مواقع التواصل الأجتماعي أنباء عن توجيه لوزير الداخلية عثمان الغانمي "بإحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الى التقاعد الذين لا يشغلون مناصب وأعمارهم قريبة من السن القانوني للتقاعد "، مؤكدا ان هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.ودعا البيان المدونيين على مواقع التواصل الاجتماعي الى التأكد من المعلومات قبل نشرها من المصادر الرسمية حصراً./انتهى3

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