قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في مرحلة التأهيل لدور الـ 16

2021/12/13 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اسفرت قرعة دور خروج المغلوب المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهات قوية، أبرزها برشلونة الإسباني مع نابولى الإيطالي.وجاءت القرعة كالتالي..برشلونة X نابوليإشبيلية الإسباني X دينامو زغرب الكرواتيأتالانتا الإيطالي X أولمبياكوس اليونانيلايبزيج الألمانى X ريال سوسيداد الإسبانىريال بيتيس الإسباني X سان بطرسبرجبورسيا دوتموند الألماني X رينجرزشريف المولدوفي X براجا البرتغاليبورتو البرتغالي X لاتسيو الإيطاليوأجريت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية وتأهل إلى دور خروج المغلوب المؤهل لدور الـ 16 من اليوروباليج، 16 فريقا، وهم الأندية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دورى أبطال أوروبا، بجانب أصحاب وصافة مجموعات الدوري الأوروبي".وتقام مباريات ذهاب الدور الفاصل في الدوري الأوروبي يوم 17 شباط المقبل على أن تلعب مباريات الإياب يوم 24 من الشهر ذاته ".وتقام قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي يوم 25 شباط المقبل، بينما ستقام مباريات الذهاب يوم 10 اذار والإياب يوم 17 من الشهر ذاته"./انتهى2

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