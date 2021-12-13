الشطري: لن نسمح بزعزعة الأمن والاستقرار في البصرة

2021/12/13 | 22:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إن الجهاز لن يسمح بزعزعة أمن البصرة واستقرارها.

وأكد الشطري خلال زيارته البصرة، أن الزيارة تهدف الى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، وأشار إلى وقوفه على مجريات ومراحل التحقيق في الأحداث الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة.

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