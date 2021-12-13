بسط الأمن خلال جولة ميدانية في ناحية الرياض بكركوك

2021/12/13 | 22:03 - المصدر: قناة التغيير

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أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي نجاح خطط انتشار القوات الأمنية لبسط الأمن في المحافظة, وقال الفريجي خلال جولة ميدانية في ناحية الرياض إن القوات الأمنية نفذت ضربات مهمة ضد أوكار الإرهاب وعملت على سد الثغرات.

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