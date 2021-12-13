وزارة الداخلية توضح حقيقة إحالة الضباط برتبة عقيد إلى التقاعد

2021/12/13 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي بخصوص احالة ضباط الى التقاعد.

وقال بيان لمكتب الغانمي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الانباء بإحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الى التقاعد الذين لا يشغلون مناصب وأعمارهم قريبة من السن القانوني للتقاعد " لا أساس له من الصحة".

ودعا البيان "المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات قبل نشرها من المصادر الرسمية حصراً ".

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