التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية

2021/12/13 | 22:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2022/2021.وبحسب بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (٨٤٢) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة او القريبة لاختصاصهم الدقيق فيما سيتم لاحقا …

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