2021/12/13 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، حصول الفلم السينمائي "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد على جائزتي أفضل مخرج وممثل في مهرجان البحر الأحمر في السعودية.وأشارت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "هذا هو الفلم الخامس للمخرج، وسبق عرضه في قسم (نصف شهر المخرجين) بمهرجان كان في فرنسا شهر تموز الماضي، وقد رشحته وزارة الثقافة والسياحة والآثار ليمثل العراق في المنافسة على أوسكار أفضل فلم دولي في الدورة الرابعة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائياً في العالم".وأضافت، أنه "يروي الفيلم ثلاثة أيام مأساوية من حياة الشاب العراقي كمال، الذي يحاول الوصول إلى أوروبا سيرا على الأقدام عبر الحدود التركية- البلغارية، ويقع فريسة لشرطة الحدود والجماعات المناهضة للمهاجرين".وتابعت أن "الفيلم إنتاج عراقي- إيطالي- كويتي مشترك، وهو أحد الأفلام الروائية الخمسة المدعومة من قبل (منحة بغداد لدعم السينما العراقية) لعام 2021 المقدمة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار".ولفتت إلى أن "الفلم من بطولة الممثل الشاب آدم علي، إلى جانب عددٍ من الممثلين المحترفين من بينهم الممثلة البلغارية سفيتلانا يانتشيفا والإيطالي بيترو تشيتشيرييلّو والتونسي محمد زواوي، وممثلون هواة، كان من بينهم عدد من الشباب الآسيويّين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البلقان".

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