فرقة العباس القتالية: بعض الاشخاص يحاولون التحريض على الفوضى

2021/12/13 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت قيادة فرقة العباس القتالية، اليوم الاثنين، ان بعض الاشخاص يحاولون التحريض على الفوضى، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “لقد دأبت فرقة […]

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