المفصولين السياسيين تُقلّص أيام مقابلات المواطنين

2021/12/13 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرّرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقليص أيام المقابلات الخاصة بالمواطنين؛ لتكون يوم الإثنين من كل أسبوع؛ في موقع نصب الشهيد.جاء هذا القرار؛ نظراً لقرب انتهاء حسم ملفات مُدّعي الفصل السياسي، من الذين قدّموا طلباتهم لعام (٢٠١٩)، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، حيث بين …

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