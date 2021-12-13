الإعلام الأمني تؤكد اختطاف أربعة مواطنين من قبل 'داعش' في حمرين

2021/12/13 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تؤكد تعرض أربعة مواطنين للخطف على يد "داعش" في حمرين

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