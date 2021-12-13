مناقشة حول الدور الأميركي في العالم

2021/12/13 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تتعامل إدارة بايدن مع الملفات العالمية؟

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