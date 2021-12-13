2021/12/13 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء: الصيف المقبل سيضاف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء: الصيف المقبل سيضاف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء: الصيف المقبل سيضاف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).