2021/12/13 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تظهر بيانات مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الخاصة بالعام الجاري، حقائق وإحصاءات “مفزعة” عن واقع الأطفال العراقيين الصعب.حيث أكدت المفوضية وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5 في المئة من إجمالي عدد الأيتام في العالم، الأمر الذي يعكس هول المأساة الإنسانية، التي أفرزتها الحروب المتعاقبة على العراقيين عامة والأطفال منهم على وجه الخصوص.وكشفت المفوضية انخراط مليون طفل عراقي في سوق العمل، بالنظر لحالة العوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الرقم المفزع”..



5 بالمئة من يتامى العالم في العراق المركز الخبري الوطني.

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