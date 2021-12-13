في اجتماع لقياداته.. تقدم يقرر اعداد ورقة سياسية تتضمن رؤيته وافكاره في إدارة الدولة

2021/12/13 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة تحالف تقدم، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، فيما قررت قيادة التحالف اعداد ورقة سياسية تعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان صحفي ، ان “قيادة تحالف تقدم، عقدت ،اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد”، مبينا انه “كانت أبرز مقررات الاجتماع، أن يعد التحالف ورقة سياسية تعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة، والتي تنعكس نتائجها إيجابا على المواطن العراقي وأطياف الشعب عمومأ، وعلى المناطق المحررة التي عانت كثيرة في عدة ملفات خلال المراحل السابقة”.

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على “الدعوة للالتزام بالتوقيتات الدستورية، ابتداء من مصادقة نتائج الانتخابات ومرورا بانعقاد المجلس بدورته الخامسة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، فضلا عن التأكيد على أن أي تأخير في هذه التوقيتات سينعكس سلبا على العملية السياسية والشارع العراقي، ويفرغ الانتخابات المبكرة من مضمونها، والتي كان قد طالب بها الشعب”.

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