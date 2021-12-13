2021/12/13 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت سريلانكا، اليوم، النقاب عن جوهرة نادرة وضخمة تزن 310 كيلوغرامات، تم تصنيفها كواحد من أكبر أحجار الياقوت الأزرق التي تم العثور عليها في البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا إنها أجرت سلسلة من اختبارات تحديد الأحجار الكريمة على خمس عينات مأخوذة من الحجر.

وفي خطاب المصادقة الذي تم تقديمه إلى المالكين الذين كشفوا النقاب عن الحجر، قالت الهيئة “على حد علمنا، هذه العينة هي في الواقع عينة نادرة ولم يتم تسجيلها في المؤلفات الجيولوجية”.

وأوضح الخطاب أنه عندما تمت إزالة الطبقة الخارجية للفحص، أظهر الجزء الداخلي مظهرا متفاوت الجودة باللون الأزرق الرقيق، ما يشير إلى أن الحجر هو ياقوت أزرق.

من جهته، قال شانكا روانديثا، مدير معهد الأحجار الكريمة في راتنابورا، وهي الشركة التي تمتلك حاليا الحجر الضخم، إن المالكين يخططون للحصول على خدمات مثمن محلي أو أجنبي للأحجار الكريمة قريبا لتحديد سعر الحجر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سريلانكا تكشف النقاب عن جوهرة نادرة وتستعد لبيعها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سريلانكا تكشف النقاب عن جوهرة نادرة وتستعد لبيعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).