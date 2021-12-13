مجهولون يحرقون علوة خضاء في الفلوجة وفرق الدفاع المدني تكافح (صور)

2021/12/13 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تكافح فرق الدفاع المدني، الاثنين، حريقاً اندلع في علوة لبيع الخضار في محافظة الأنبار.

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وقالت مديرية الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الأول 2021): إنه "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل علوة لبيع الخضار في قضاء الفلوجة طريق بغداد القديم تحديداً شرقي محافظة الانبار مساء هذا اليوم الاثنين".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية".

يذكر أن "سبب الحريق كان بفعل فاعل لذا طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية"، وفق البيان.

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