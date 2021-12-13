2021/12/13 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع مساء اليوم داخل علوة لبيع الخضار في قضاء الفلوجة طريق بغداد القديم .وذكرت المديرية في بيان : ان فرق الدفاع المدني طوقت النيران وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية .واشار البيان الى ان سبب الحريق كان بفعل فاعل لذا طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يسيطر على حريق متعمد داخل علوة للخضار في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يسيطر على حريق متعمد داخل علوة للخضار في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).