انتقادات حادة وأشياء رائعة.. ماذا قالوا عن مهرجان السينما في السعودية؟

2021/12/13 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدل الستار، الإثنين، في جدة على أول مهرجان سينمائي ضخم تدعمه الحكومة السعودية، بعد أربع سنوات من إعادة فتح دور السينما التي كانت المحظورة لعقود

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