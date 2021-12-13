“داعش” يختطف أربعة مواطنين في جبال حمرين

2021/12/13 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

​أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تعرض أربعة مواطنين للخطف على يد “داعش” في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان، إن “القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت بعملية بحث وتفتيش عن ٤ مواطنين تعرضوا للخطف على يد عناصر عصابات داعش الإرهابية في بحيرة حمرين بناحية السعدية في محافظة ديالى”.

وأضافت أن الخطف “اثناء رحلة صيد بين منطقة نارين وتل العويس​​ات”.

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