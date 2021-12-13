الأمن القومي الأميركي: لم تعد لدينا قوات قتالية في العراق

2021/12/13 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، انتهاء دور القوات القتالية في العراق، وذلك بعد زيارة منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

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وذكر بيان صدر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن حول سفر منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماكغورك إلى العراق، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الأول 2021): "أنهى نائب مساعد الرئيس والمنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك زيارة استمرت يومين إلى العراق حيث تشاور مع مجموعة من القادة السياسيين والأمنيين".

وأضاف، أن "ماكغورك التقى في بغداد بالرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والتقى في أربيل برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وكبار القادة الآخرين".

وتابع، "أكد ماكغورك التزام الرئيس بايدن بنتائج الحوار الاستراتيجي مع حكومة العراق، مؤكدا أنه لم تعد هناك قوات أمريكية تؤدي دورا قتاليا في العراق، وأضحى هذا التحول ممكناً بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، في تصدر القتال ضد داعش".

وتابع، "ستكون قوات التحالف المتبقية في العراق حاضرة بناء على دعوة من الحكومة بمهمة تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية لضمان عدم عودة داعش إلى الظهور مطلقا".

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