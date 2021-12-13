وزير الكهرباء:نحتاج الى 35 الف ميغاواط الصيف المقبل

2021/12/13 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن عادل كريم وزير الكهرباء الحاجة الى 35 الف ميغاواط الصيف المقبل .وقال في تصريح متلفز:" سنتمكن من توليد 25 الاف ميغاواط الصيف المقبل ’مضيفا ان انتاج العراق من الطاقة الكهربائية تضاعف 5 مرات بعد 2003 .وتابع:" ان بعض المشاكل الفنية والادارية منعت دخول بعض المحطات للعمل , مشيرا الى انه تم بناء مئات المحطات الثانوية في عموم محافظات البلاد ".واوضح, ان محطة كهرباء ميسان متوقفة بسبب عدم توفر الوقود , مضيفا ان جميع المحطات البخارية بحاجة الى ادامة وتحويلها الى حرارية ".واشار , الى ان الربط الكهربائي مع الاردن سيكتمل الصيف المقبل ’مضيفا اننا لم نستفد في الصيف الماضي من الخط الايراني بسبب الحاجة الايرانية المحلية ".وقال :" لم نستلم دينارا واحدا من المالية لاجل عمليات الصيانة ’ مشيرا الى ان مبالغ كبيرة تنفق على شراء الوقود المستخدم بتشغيل محطات الكهرباء ’ .واوضح ان اغلب الوحدات التوليدية هي من جنرال الكتريك و ما يقارب 8 وحدات توليد هي من شركة سيمنز .وتابع انه :"لم يتم التوصل حتى الان على اتفاق حول سعر وحدات الطاقة من الربط الخليجي ’ مشيرا الى ان المفاوضات جارية مع مجلس التعاون الخليجي لتحديد اسعار وحدات الطاقة ".واضاف:" ان الغاز الايراني يقوم بتوليد 6500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية , موضحا ان المحطات الايرانية الكهرومائية متوقفة بسب شحة المياه ".وتابع:"لا توجد ديون لايران من شراء الغاز والكهرباء في 2021 , مضيفا ان الاستثمار يمكن ان يسهم بحل الطاقة الكهربائية ,./انتهى2

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