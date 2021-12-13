عمار الشبلي لـ / نينا / : لامصادقة على نتائج الانتخابات قبل حسم دعوى الطعن 

2021/12/13 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال عضو مجلس النواب السابق عمار الشبلي انه : لامصادقة على نتائج الانتخابات قبل حسم دعوى الطعن المقدمة .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : تاجيل المحكمة الاتحادية دعوى الغاء الانتخابات كان متوقعا بسبب الجانب الفني من الدعوى اذ ان وكيل المدعي قدم طعنا بالاجراءات الفنية للمفوضية وهذا الامر يحتاج الى خبراء لتحديد ماهية الخروقات الفنية.واضاف الشبلي: طالما هناك طعن بالاجراءات وهو من صميم اختصاص المحكمة الاتحادية فاعتقد انها لن تصادق على النتائج قبل حسم دعوى الطعن.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم تأجيل موعد المرافعة بدعوى الغاء الانتخابات ، المقدمة من الاطار التنسيقي ، الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي./انتهى3

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