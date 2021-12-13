حتى المسيح عانى من اللاساميين - نبيل عودة

2021/12/13 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة من الأدب الساخر: نبيل عودةفي لقاء جمعني مع يهودي أمريكي متديّن، ويقوم بعمل إنساني تمنيت لو وجد مثيل له عند مواطنين من انتماءات دينية أو أثنية أخرى.



إذ يقوم كل يوم جمعة، قبل دخول السبت، بتوزيع وجبات طعام لليلة السبت على المعوزين وخاصة كبار السن، وبالأساس لديه قوائم بأسماء اليهود، لكنه لا يتردد بتقديم الوجبات لأي شخص يطلبها، أو إذا علم انه بوضع يحتاج فيه إلى لقمة دافئة.



إلى جانب انه يقدم وجب ......





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