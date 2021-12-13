2021/12/13 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عدد رحلات اجلاء العراقيين من بيلاروسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وفدا من سفراء دول كل من بولندا وليتوانيا ولاتيفيا يزورون سفارة جمهورية العراق في موسكو لتقديم الشكر للجهود المتميزة والاستثنائية التي بذلتها السفارة من اجل عودة المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الى العراق بانسيابية عالية وبتنظيم عالي المستوى"، مشيدين بالاجراءات التي قدمتها الحكومة العراقية والتي اثمرت عن اجلاء3556 مواطنا ممن رغبوا بالعودة الطوعية عبر 9 رحلات جوية".

وأكدوا بحسب البيان ان "الاتحاد الاوربي يثمن بصورة عالية اهتمام الحكومة العراقية وتسخير امكانياتها لانهاء ازمة هؤلاء المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن عدد رحلات اجلاء العراقيين من بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن عدد رحلات اجلاء العراقيين من بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).